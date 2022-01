Rode Kruis meldt diefstal van persoonlijke gegevens 515.000 mensen

Deze week zijn bij een aanval op een server van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van meer dan 515.000 "zeer kwetsbare" personen gestolen, zo laat de organisatie in een verklaring weten.

Het gaat onder andere om mensen die door migratie, rampen en conflicten van hun gezinnen en families zijn gescheiden, vermiste personen en hun gezinnen en mensen die vastzitten. De data is afkomstig van zeker zestig Rode Kruis-organisaties wereldwijd. Het ICRC maakt zich vooral zorgen dat de gestolen vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.

Wie erachter de aanval zit is op dit moment onbekend. Volgens het ICRC was een extern Zwitsers bedrijf, dat voor het Rode Kruis data opslaat, het doelwit. Er zijn ook nog geen aanwijzingen dat de gecompromitteerde data is gelekt of gepubliceerd. Vanwege de aanval zijn verschillende systemen uitgeschakeld, wat onder andere gevolgen heeft voor het werk van het Rode Kruis om gezinnen te herenigen. Verdere details zijn niet over de aanval gegeven.