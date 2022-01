Europees Parlement stemt in met Digital Services Act

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de Digital Services Act (DSA) die onder andere illegale content en desinformatie moet aanpakken en meer opties voor trackingvrije advertenties moet bieden. Een voorstel om gerichte advertenties helemaal te verbieden werd verworpen.

De Digital Services Act (DSA) eist dat illegale content, diensten en producten sneller offline worden gehaald door betere samenwerking met opsporingsautoriteiten en factcheckers. Ook worden platforms tot veel meer transparantie gedwongen. Gebruikers moeten informatie krijgen over de algoritmes die hun tijdlijn bepalen en wie er heeft betaald voor de specifieke advertenties die gebruikers zien.

Een amendement van de Tracking Free Ads Coalition die zich inzet voor trackingvrije advertenties op internet werd wel aangenomen. Deze coalitie, bestaande uit een groep van negentien Europarlementariërs, wil via beleid het gebruik van persoonlijke data voor advertentiediensten reguleren. 25 organisaties ondersteunen de coalitie, waaronder Bits of Freedom, Freedom Internet en de Europese burgerrechtenorganisatie EDRi.

Zo moet de tekst waarin om toestemming voor gerichte advertenties wordt gevraagd duidelijk zijn en uitleggen hoe de data van gebruikers wordt gebruikt. Het weigeren van deze toestemming zal net zo eenvoudig moeten zijn als het geven van toestemming. Wanneer mensen geen toestemming geven of die intrekken zullen ze andere opties krijgen om de betreffende website te gebruiken, waaronder de mogelijkheid voor trackingvrije advertenties.

De Tracking Free Ads Coalition werd mede opgericht door Europarlementariër Paul Tang. "Ik ben erg blij met de enorme steun van links tot rechts om adverteerders te verbieden gebruik te maken van persoonlijke data van onze kinderen en van gevoelige persoonlijke data, zoals over religie, seksuele geaardheid of gezondheid. Zo zorgen we ervoor dat wat offline illegaal is, dat online ook wordt", merkt hij op.

Volgens Tang was het wetsvoorstel van de Europese Commissie een goede eerste stap. "Maar het vandaag aangenomen parlementsvoorstel – ondanks de massale lobby van de Big Tech-industie - gaat ons digitale verkeer vele malen veiliger maken." Nu het parlement zijn positie heeft ingenomen, beginnen later deze maand de onderhandelingen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Als alles meezit kan de wet per 2023 in werking treden.