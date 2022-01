Slachtoffers bankhelpdeskfraude voor ruim 800.000 euro bestolen

Een groep criminelen heeft door middel van bankhelpdeskfraude in het hele land voor zover nu bekend zo'n honderd slachtoffers gemaakt, waarbij ruim 800.000 euro werd gestolen. Slachtoffers werden gebeld door iemand die zich voordeed als "bankmedewerker" en over veel persoonlijke informatie beschikte. Zo kregen slachtoffers onder andere te horen dat vanwege een fraudemelding hun pinpas werd opgehaald. Ook werden inloggegevens ontfutseld.

Op een enkele uitzondering na zijn de slachtoffers vaak zeventig jaar of ouder. "Criminelen zoeken het in deze groep, omdat de slachtoffers meer vertrouwen hebben in een instituut als de bank en zij minder digitaal vaardig zijn. Tot slot bezitten deze mensen over meer geld dan jongeren", aldus de politie. De criminelen blijken voor de fraude gebruik te maken van lijsten met persoons- en bankgegevens. Deze lijst worden via internet of social media te koop aangeboden.

In deze zaak zijn nu vijf verdachten uit Arnhem aangehouden. Het gaat om vijf mannen van 18, 19, 20, 21 en 27 jaar. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger. De politie stelt dat de meldingsbereidheid naar schatting tien procent bedraagt. Slachtoffers zouden uit schaamte of omdat ze niet weten dat dit kan geen aangifte doen. Ook in het onderzoek naar de bankhelpdeskfraude heeft politie slachtoffers actief benaderd om alsnog aangifte te doen om de daders aan te kunnen pakken.