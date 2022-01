Versleutelde chatapp Briar lanceert desktopversie voor Linux

De versleutelde chatapp Briar heeft een desktopversie voor Linux uitgebracht. Andere platformen zullen in de toekomst volgen. Briar is van origine een chatapp voor Android die berichten end-to-end versleutelt en de privacy van gebruikers beschermt door alle communicatie via het Tor-netwerk te laten lopen.

De chatapp vereist geen servers om te werken en laat gebruikers direct via een peer-to-peer-netwerk verbinding met elkaar maken. Dit moet het resistent tegen censuur maken en laat het zelfs zonder internettoegang werken, aldus de ontwikkelaars. Doordat er geen centrale server is vereist kan de chatapp ook via bluetooth of wifi werken.

Naast de Android-app is er nu ook een desktopversie voor Linux-gebruikers beschikbaar. Het gaat hier om een testversie waarin een aantal features ontbreken die wel in de Androidversie aanwezig zijn, waaronder verdwijnende berichten, privégroepen, forums en lokale netwerkcommunicatie. Briar Desktop is beschikbaar voor Ubuntu en Debian en als generiek Jar-bestand. Net als de Android-app is ook Briar Desktop open source.