Julian Assange mag bij hooggerechtshof in beroep tegen uitlevering aan VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag bij het Britse hooggerechtshof in beroep tegen zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. Het is nu aan het hooggerechtshof of de zaak in behandeling wordt genomen. Het Britse "high court" oordeelde vorige maand nog in een zaak die door de Verenigde Staten was aangespannen dat de WikiLeaks-oprichter kan worden uitgeleverd. Een lagere rechtbank had eerder in 2021 nog tegen de uitlevering geoordeeld.

De VS verdenkt Assange van het plegen van computervredebreuk. Ook stellen de Amerikaanse autoriteiten dat hij samen met klokkenluider Chelsea Manning medeplichtig is aan het onrechtmatig verkrijgen en verspreiden van vertrouwelijke defensiedocumenten. Assange zou Manning ook hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie waarvan hij wist dat die ten nadele van de Verenigde Staten gebruikt zou worden of in voordeel van een buitenlandse natie was. Tevens wordt hij beschuldigd van samenzweren met hackersgroep LulzSec.

Na de uitspraak van het high court afgelopen december liet Assange weten dat hij in beroep zou gaan. Het eerste deel van deze procedure heeft hij nu gewonnen (pdf). "De situatie is nu dat het hooggerechtshof beslist of het de zaak in behandeling neemt, maar laat er geen misverstand over zijn, vandaag hebben we in de rechtbank gewonnen", zegt Stella Moris, de verloofde van Assange.

Als de WikiLeaks-oprichter vandaag had verloren, had hij niet in beroep bij het hooggerechtshof gekund en zou het uitleveringsverdrag ter goedkeuring aan de Britse minister van Binnenlandse Zaken worden voorgelegd, zo meldt The Independent. Het Committee to Protect Journalists is gematigd positief over de uitspraak en vindt dat de Amerikaanse autoriteiten de aanklacht moeten laten vallen.