Malware in webwinkel Segway steelt creditcardgegevens klanten

Criminelen zijn erin geslaagd om kwaadaardige code aan de webwinkel van Segway toe te voegen die creditcardgegevens en andere persoonlijke informatie van klanten steelt. De fabrikant van de bekende gemotoriseerde step is over de situatie ingelicht, maar op het moment van schrijven is de code nog steeds aanwezig.

Onderzoekers van antimalwarebedrijf Malwarebytes ontdekten dat bij het afrekenen van een Segway in de officiële webwinkel er verbinding wordt gemaakt met een verdacht domein. Dit domein is sinds vorig jaar november actief en wordt gebruikt door een bende criminelen die inbreekt op webwinkels om vervolgens een "web skimmer" aan de bestelpagina toe te voegen. Deze skimmer stuurt creditcardgegevens en andere ingevulde data door naar de criminelen.

De webwinkel van Segway maakt gebruik van webwinkelsoftware Magento. Hoe de aanvallers de webshop wisten te compromitteren is onbekend. Volgens Malwarebytes is de Segway-webshop al zeker sinds 6 januari gecompromitteerd. Gisteren publiceerde het antimalwarebedrijf een blog over de aanwezigheid van de skimmer. Daarin wordt gemeld dat Segway is ingelicht, maar op het moment van schrijven is de kwaadaardige code nog steeds actief.