Europese Privacytoezichthouder wil verbod op gerichte politieke advertenties

Er moet een verbod komen op het gebruik van gerichte politieke advertenties, zo vindt de Europese privacytoezichthouder EDPS. Afgelopen november kwam de Europese Commissie met een voorstel voor politieke advertenties, waaronder regels over transparantie en targeting.

Zo zouden politieke advertenties duidelijk als zodanig gelabeld moeten worden en informatie bevatten over wie ervoor de advertentie betaalde en hoeveel. Het gebruik van targeting-technieken moet daarnaast duidelijk worden uitgelegd en wordt verboden wanneer er zonder toestemming van personen gebruik wordt gemaakt van hun gevoelige persoonlijke data.

In een reactie op het voorstel pleit de EDPS op een totaalverbod van microtargeting voor politieke doeleinden. Hierbij krijgen personen politieke boodschappen te zien op basis van veronderstelde voorkeuren of interesses die van hun online gedrag zijn afgeleid. Verder wil de Europese privacytoezichthouder verdere beperkingen voor het gebruik van persoonlijke data die voor politieke advertenties worden verwerkt. Zo zouden met name gerichte politieke advertenties gebaseerd op uitgebreide tracking moeten worden verboden.

"Politieke communicatie is essentieel voor burgers, politieke partijen en kandidaten om volledig aan het democratische leven deel te kunnen nemen", zegt EDPS-voorztter Wojciech Wiewiorowski. "Om onze democratie te beschermen hebben we ook sterke regels nodig om desinformatie, manipulatie van kiezers en beïnvloeding van onze verkiezingen tegen te gaan. We moeten meer doen als we de risico's rond het gebruik van targeting voor politieke doeleinden willen aanpakken."