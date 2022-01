OM: criminelen achter WhatsAppfraude blijven meestal buiten schot

De criminelen die achter WhatsAppfraude zitten blijven meestal buiten schot. In plaats daarvan eindigt het spoor bij de katvanger, mensen die hun rekening ter beschikking stellen van de criminelen en het geld contant voor de criminelen opnemen tegen een geringe vergoeding, zo stelt het Openbaar Ministerie.

Volgens het OM worden naar schatting jaarlijks vele tienduizenden mensen via WhatsApp door oplichters benaderd die zich bijvoorbeeld voordoen als familielid of kennis en om geld vragen. Met grote regelmaat lukt het oplichters om slachtoffers te maken. Een duidelijk beeld van het aantal slachtoffers ontbreekt, omdat veel mensen geen melding of aangifte doen bij de politie, aldus het Openbaar Ministerie. "Vaak schamen mensen zich dat ze er toch zijn ingetrapt en meldt het daarom niet bij de politie. Maar het kan echt iedereen overkomen."

Onderzoeken naar WhatsAppfraude leiden niet of nauwelijks naar de verantwoordelijke oplichters, ronselaars of organisatoren, zo laat het OM vandaag weten. "Wel komen we vrijwel altijd uit bij de zogenoemde geldezels, mensen die hun rekening ter beschikking stellen van de criminelen en het geld contant voor de criminelen opnemen tegen een geringe vergoeding", zegt persofficier Janine Kramer. Gezien het grote aantal slachtoffers vragen politie en OM deze week extra aandacht voor het voorkomen van WhatsAppfraude.