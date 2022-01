Nederlandse Rode Kruis meldt diefstal van persoonsgegevens 4600 mensen

Bij een aanval op servers van het Internationale Rode Kruis (ICRC) zijn ook persoonsgegevens van 4600 mensen gestolen afkomstig van het Nederlandse Rode Kruis. Het gaat om personen die het Nederlandse Rode Kruis om hulp hadden gevraagd bij het zoeken naar vermiste personen en gezinshereniging.

Op de gecompromitteerde servers van het ICRC stonden gegevens van meer dan 515.000 mensen. Het Nederlandse Rode Kruis benadrukt dat er geen gegevens van donateurs zijn gestolen. "Nee, het gaat hier alleen over de gegevens van mensen die gebruikmaken van Restoring Family Links. Dit is een dienst waarmee het Rode Kruis familieleden weer met elkaar in contact probeert te brengen, nadat zij elkaar uit het oog verloren zijn door een conflict, ramp of migratie."

Wie erachter de aanval zit is nog altijd onbekend. In eerste instantie stelde ICRC dat een extern Zwitsers bedrijf, dat voor het Rode Kruis data opslaat, het doelwit was. In een update meldt de organisatie dat de ICRC-servers het doelwit waren en niet het hostingbedrijf. "We kunnen vanwege de aard van de situatie geen verdere informatie geven over de technische details over hoe de aanval is uitgevoerd", aldus het ICRC. Er zijn vooralsnog nog geen aanwijzingen dat de gecompromitteerde data is gelekt of gepubliceerd.