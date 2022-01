CDA vraagt garanties dat China geen toegang tot douanescanners heeft

Het CDA heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid, Adriaansens van Economische Zaken en Schreinemacher voor Buitenlandse Handel om garanties gevraagd dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot de douanescanners die op Schiphol en in de Rotterdamse haven worden gebruikt.

Het gaat om scanners van het Chinese bedrijf Nuctech waar eerder al Kamervragen over werden gesteld. Onlangs kwamen de veiligheidsscanners van Nuctech weer in het nieuws. Aanleiding voor CDA-Kamerleden Palland, Inge van Dijk en Amhaouch om opheldering te vragen. "Welke garanties kunt u (laten) afgeven dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot de Nederlandse scanners of tot de data van die scanners?", zo vragen ze aan de drie ministers.

Die moeten ook duidelijk maken waarom ze het voorbeeld van Canada en de Verenigde Staten, om geen zaken met Nuctech te doen, niet hebben gevolgd. "Deelt u onze mening dat we niet naïef moeten zijn in de mogelijkheden die we hiermee bieden voor onder andere dataverzameling door de Chinese overheid en voor bijvoorbeeld spionage?", vragen de Kamerleden verder.

Yesilgöz, Adriaansens en Schreinemacher moeten ook laten weten of ze vinden dat veiligheidsapparatuur voor belangrijke, vitale sectoren zoveel mogelijk zou moeten worden gemaakt door Europese bedrijven. Verder moeten ze hun reactie geven op een uitspraak van beveiligingsexpert Ronald Prins, dat de Chinese overheid zich helemaal wezenloos hackt. De vragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.