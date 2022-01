Duitse uitgevers willen dat trackingcookies in Google Chrome niet verdwijnen

Duitse uitgevers willen dat de Europese Unie optreedt tegen plannen van Google om trackingcookies in Chrome uit te faseren. Volgens de Duitse uitgever Axel Springer, alsmede honderden andere uitgevers, adverteerders en mediagroepen, overtreedt Google EU-wetgeving met de plannen om eind volgend jaar met het gebruik van third-party cookies binnen de eigen browser te stoppen.

De bedrijven hebben Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, om actie gevraagd. Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Volgens de bedrijven brengen de plannen van Google schade toe aan hun ondernemingen, terwijl het Amerikaanse techbedrijf grote hoeveelheden gebruikersdata kan blijven verzamelen, zonder gevolgen voor de eigen advertentietak.

"Uitgevers moeten in een positie blijven waarbij ze hun gebruikers toestemming kunnen vragen voor het verwerken van data, zonder dat Google deze beslissing kaapt. Google moet de relatie tussen uitgevers en hun gebruikers zonder bemoeienis respecteren", aldus de bedrijven in een 108 pagina's tellend document dat naar de mededingsautoriteit van de EU is gestuurd en waarover de Financial Times bericht.

In een reactie op de kritiek laat Google weten dat veel andere platformen en browsers al zijn gestopt met het ondersteunen van third-party cookies, maar Google de enige is die dit openlijk doet, en in overleg met technische standaardenorganisaties, toezichthouders en de industrie, en tegelijkertijd alternatieve technologie├źn voorstelt. Partijen zoals Mozilla hebben in het verleden openlijk aangekondigd dat ze third-party cookies standaard gingen blokkeren.