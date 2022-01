Duitse geheime dienst waarschuwt voor cyberspionage via Hyperbro-malware

De Duitse inlichtingendienst BfV heeft bedrijven in Duitsland gewaarschuwd voor cyberspionage door een groep aanvallers genaamd APT27. Deze groep zou vanuit China opereren en gebruikmaken van bekende kwetsbaarheden in Microsoft Exchange Server en Zoho AdSelf Service Plus om toegang tot de netwerken van organisaties te krijgen.

Zodra er toegang is verkregen gebruiken de aanvallers de "Hyperbro-malware" voor het stelen van intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen. Hyperbro is een remote access tool (RAT) waarmee het mogelijk is om systemen op afstand te benaderen. Volgens de BfV kan niet worden uitgesloten dat de aanvallers, naast het stelen van informatie, ook netwerken van klanten van de aangevallen organisatie proberen te compromitteren.

De Duitse geheime dienst merkt op dat APT27 al tenminste sinds 2010 actief is, maar dat er recentelijk een toename van het aantal aanvallen tegen Duitse doelwitten is waargenomen. Met de waarschuwing, gepubliceerde indicators of compromise en Yara-rules wil de BfV bedrijven tegen deze aanvallen wapenen en helpen bij het vinden van eventueel gecompromitteerde systemen en netwerken.