Rechter staat onderschepte Encrochat-berichten toe als bewijsmateriaal

Justitie heeft versleutelde berichten van chatdienst Encrochat die het onderschepte als bewijsmateriaal mogen gebruiken, zo heeft de rechtbank Limburg geoordeeld. Het lukte de Nederlandse en Franse politie om via een Encrochat-server malware op de telefoons van gebruikers te installeren, waardoor het mogelijk was om met versleutelde berichten mee te lezen.

Aan de hand van de onderschepte berichten werden in Nederland en andere landen allerlei verdachten aangehouden. In vrijwel al die zaken is door de verdediging de rechtmatigheid van de verkrijging, overdracht en verwerking van de onderschepte chatberichten ter discussie gesteld, aldus de rechtbank. Die oordeelt dat de Encrochat-berichten als bewijs mogen worden gebruikt.

Dit bewijs is bruikbaar, want er was volgens de rechtbank sprake van een eerlijk proces. "Dit ondanks het embargo op bepaalde stukken over de verkrijging van Encrochat berichten in Frankrijk, de overdracht en de verwerking in Nederland. Verder was de bewijsvergaring van Encrochat gegevens rechtmatig", aldus de rechtbank. Mede op basis van de inhoud van de berichten werden vandaag twee verdachten veroordeeld. De ene verdachte kreeg een gevangenisstraf van 42 maanden, de ander van twee jaar.