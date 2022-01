ACM gaat online diensten en platforms op oneerlijke voorwaarden aanspreken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat dit jaar online diensten en platforms op oneerlijke algemene voorwaarden aanspreken. Dat is één van de focuspunten waar de toezichthouder dit jaar zich op gaat richten. Volgens de ACM zijn risico's in de digitale wereld deels anders dan die in de 'analoge' economie. Hierdoor kunnen er sneller dominante spelers ontstaan, zoals grote platforms, waarvan particulieren en bedrijven afhankelijk zijn.

De toezichthouder stelt ook dat bedrijven, mede door het gebruik van algoritmes, internetgebruikers steeds meer sturen en beïnvloeden. In haar toezicht op misbruik van marktmacht en misleiding van particulieren zal de ACM samenwerken met toezichthouders in binnen- en buitenland. Verder gaat de ACM zich inzetten zodat mensen en bedrijven voor een redelijke prijs toegang hebben tot een goed werkende digitale infrastructuur.

Naast het aanspreken van diensten en platforms op oneerlijke algemene voorwaarden gaat de ACM ook ontoelaatbare beïnvloeding van particulieren in digitale ecosystemen aanpakken, een leidraad uitbrengen om de concurrentieregels voor ict-leveranciers in de zorg te verduidelijken, besluiten nemen over toegang voor telecomaanbieders zonder eigen netwerk tot vaste netwerken en de randvoorwaarden opstellen voor het uitschakelen van 2G en 3G.

"Markten goed laten werken voor alle mensen en bedrijven, nu en in de toekomst, is daarbij ons uitgangspunt. Dat doen we onder andere door mensen en bedrijven te beschermen tegen misleiding, manipulatie en misbruik van marktmacht", zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM.