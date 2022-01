Brussel wil opheldering van WhatsApp over gewijzigde privacyvoorwaarden

De Europese Commissie en het netwerk van Europese consumentenautoriteiten CPC hebben WhatsApp om opheldering gevraagd over de wijzigingen die het vorig jaar doorvoerde in de gebruikers- en privacyvoorwaarden. Ook vragen zij dat het bedrijf ervoor zorgt dat het voldoet aan de EU-regels voor consumentenbescherming. Dat melden de Europese Commissie en Autoriteit Consument & Markt (ACM), dat onderdeel van de CPC is, vandaag.

"WhatsApp moet ervoor zorgen dat gebruikers begrijpen waar zij mee instemmen en hoe hun persoonlijke gegevens worden gebruikt, met name wanneer deze worden gedeeld met partnerbedrijven", zegt Didier Reynders, EU-commissaris voor Justitie. Reynders verwacht dat WhatsApp zich volledig zal houden aan de Europese privacyregels. "Daarom hebben wij vandaag de officiële dialoog gelanceerd. WhatsApp heeft tot eind februari om met toezeggingen te komen die ingaan op onze zorgen."

De vragen van de Europese Commissie en CPC gaan onder andere over over de duidelijkheid van aan gebruikers verstrekte informatie over de gevolgen van hun keuze de nieuwe gebruikersvoorwaarden van het bedrijf te accepteren of te weigeren; over de redelijkheid van WhatsApps notificaties in de app die gebruikers vragen om de nieuwe gebruikers- en privacyvoorwaarden te accepteren; en of gebruikers voldoende de kans krijgen om de nieuwe voorwaarden door te nemen voordat zij ermee instemmen.

De Commissie en consumentenautoriteiten hebben ook zorgen over de uitwisseling van persoonlijke gegevens van gebruikers tussen WhatsApp en derden of andere bedrijven van Facebook/Meta. WhatsApp heeft tot eind februari om te overleggen met de Commissie en de nationale autoriteiten.