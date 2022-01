Datalek bij Friese school nadat leraar zijn laptop aan leerling uitleent

Een Friese school heeft te maken gekregen met een datalek nadat een leraar zijn laptop aan een leerling uitleende die er vervolgens samen met een andere leerling software op installeerde. Daarmee konden de leerlingen in een later stadium de inloggegevens en wachtwoorden van de betrokken docent achterhalen en werd er toegang verkregen tot gegevens van leerlingen en medewerkers.

Het gaat om gegevens van in totaal 1150 leerlingen, hun ouders en personeelsleden van christelijke scholengemeenschap Liudger locatie Raai in Drachten. De data bestaat uit namen, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en bijzonderheden, zoals de informatie of een leerling dyslexie heeft. De gegevens werden onlangs via het platform Discord gedeeld. De leerlingen hadden ook toegang tot SOM, het systeem dat de school gebruikt voor het opslaan van cijfers. Voor zover bekend zijn er geen cijfers aangepast.

De scholengemeenschap heeft leerlingen, ouders en personeelsleden gewaarschuwd. "We kunnen niet uitsluiten dat de geplaatste gegevens in handen zijn gekomen van externen die hier misbruik van kunnen maken’’, laten directeur Joop Vogel en locatiedirecteur Gert Schooten in een brief aan ouders en leerlingen weten. Er is inmiddels aangifte tegen de twee leerlingen gedaan, die ook beiden zijn geschorst. Verder is de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht en buigt de politie zich over de zaak, zo meldt de Leeuwarder Courant.