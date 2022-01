DeepDotWeb-beheerder veroordeeld tot acht jaar cel in Verenigde Staten

Een 37-jarige Israëlische man die de website DeepDotWeb beheerde is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en een maand. Daarnaast doet hij afstand van 8,4 miljoen dollar die hij via de website verdiende. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten.

DeepDotWeb berichtte over zaken op het "darknet", maar linkte ook naar darknet-marktplaatsen. Deze links waren van een unieke referrer-link voorzien. Wanneer bezoekers van DeepDotWeb via deze links de betreffende marktplaats bezochten en daar een product kochten ontvingen de beheerders van DeepDotWeb een "referral bonus". Dit leverde de Israëlische man en zijn medebeheerder zo'n 8155 bitcoins op, die op het moment van de transacties 8,4 miljoen dollar waard waren. De verdachte is akkoord gegaan om van dit bedrag afstand te doen.

In 2019 werd DeepDotWeb na internationaal politieonderzoek, waar ook de Nederlandse politie aan deelnam, offline gehaald. De Israëlische man werd in 2019 in Parijs aangehouden. De andere beheerder van de website werd in Israël opgepakt. De Amerikaanse autoriteiten proberen hem uitgeleverd te krijgen.