Rechtspraak stopt 1 februari met faxen en stapt over op versleutelde e-mail

De Rechtspraak stopt dinsdag 1 februari met faxen en stapt dan over op versleutelde e-mail. De overstap was eerder al aangekondigd, maar volgende week komt er voor de Rechtspraak en veel juridische professionals definitief een einde aan het faxtijdperk. Aanleiding om het traditionele faxverkeer te beëindigen is dat KPN binnenkort stopt met de ISDN-dienstverlening voor traditioneel faxen.

In plaats van het faxen zal er alleen nog via e-mail worden gecommuniceerd. Voor het "Veilig Mailen" maakt de Rechtspraak gebruik van het beveiligde mailplatform Zivver. "Met Veilig Mailen wordt gegarandeerd dat e-mailverkeer heeft plaatsgevonden tussen de juiste partijen. En net als bij faxverkeer krijgt de afzender een ontvangstbevestiging met datum en tijdstip", zo laat de Rechtspraak weten.

Naast het gebruik van een betaalde aanbieder van Veilig Mailen is het ook mogelijk om zonder abonnement met de Rechtspraak te mailen. Dit is met name bedoeld voor personen die de Rechtspraak incidenteel vertrouwelijke informatie willen sturen. Voor wie niet wil e-mailen kunnen documenten en dossierstukken ook per post worden opgestuurd of afgegeven bij de informatiebalie van de rechtbank, het gerechtshof of college.