Encryptiesoftware GnuPG dankzij betaald product niet meer afhankelijk van donaties

Encryptiesoftware GnuPG is dankzij het aanbieden van een commerciële oplossing niet meer afhankelijk van donaties. GnuPG is een gratis implementatie van de OpenPGP-standaard die wordt gebruikt voor het versleutelen van data en communicatie.

Sinds de lancering wordt de GnuPG-software door ontwikkelaar Werner Koch onderhouden. Ondanks de aandacht voor encryptie en het gebruik van GnuPG had Koch in het verleden moeite om geld in te zamelen. In 2015 waarschuwde de ontwikkelaar zelfs dat hij failliet zou gaan. Inmiddels ziet de toekomst er voor het project rooskleurig uit, zo liet Koch begin deze maand in een blogposting weten.

Dat komt door het aanbieden van GnuPG VS-Desktop, een commerciële opensource-oplossing voor het versleutelen van e-mail en bestanden. De software is door de Duitse overheid goedgekeurd voor het uitwisselen van overheidsinformatie op het beveiligingsniveau VS-NfD. GnuPG VS-Desktop zal ook de door de Duitse overheid ontwikkelde encryptiesoftware Chiasmus gaan vervangen. Inmiddels maken tal van overheidsinstanties gebruik van de software of zijn van plan dit te doen. Koch verwacht dat GnuPG VS-Desktop straks op 250.000 systemen van de Duitse overheid draait.

Door alle betalende klanten is het GnuPG-project niet meer afhankelijk van donaties. Koch bedankt iedereen die het project de afgelopen jaren heeft ondersteund. Daarnaast zal GnuPG ook de software Gpg4win blijven ontwikkelen en ondersteunen. Deze gratis opensourcesoftware is gebaseerd op dezelfde broncode als GnuPG VS-Desktop, maar is voorzien van meer features.