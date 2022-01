OM eist celstraffen voor diefstal van 66.000 euro via WhatsAppfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot 42 maanden geëist tegen drie mannen uit Rotterdam, Dordrecht en Berkenwoude die door middel van WhatsAppfraude ruim 66.000 euro zouden hebben gestolen. Bijna veertig oudere vrouwen werden slachtoffer van de mannen, zo stelt het OM.

De drie verdachten gingen volgens de officier van justitie via een vast patroon te werk. Ze zochten vooral naar oudere vrouwen die als zelfstandigen aan het werk waren. Vervolgens werden er berichten verstuurd waarin de drie zich voordeden als bijvoorbeeld een zoon of dochter. De verdachten vertelden dat ze hun telefoon waren verloren en dit hun nieuwe nummer was.

Niet veel later werd er gevraagd om geld over te maken omdat ook een pinpas zou zijn kwijtgeraakt. De verdachten zouden honderden mensen hebben benaderd. Uiteindelijk maakten ze voor zover bekend 39 slachtoffers. De buitgemaakte bedragen lopen uiteen van 700 euro tot ruim 16.000 euro per slachtoffer.

"Bijzonder kwalijk is dat zij vrijwel in alle zaken op zoek zijn gegaan naar gegevens van vrouwen op leeftijd die als zelfstandigen nog werkzaam zijn, naar alle waarschijnlijkheid omdat daar nog wat te halen valt met WhatsAppfraude", aldus de officier van justitie. Het OM raadt mensen aan om nooit geld over te maken voordat er met de persoon in kwestie is gesproken.