Nederlanders melden 47 miljoen euro schade bij Fraudehelpdesk

Nederlanders hebben vorig jaar 47 miljoen euro schade bij de Fraudehelpdesk gemeld. Een stijging van zes miljoen euro ten opzichte van 2020. De meeste melders met financiële schade werden opgelicht via online marktplaatsen en door malafide webwinkels. Identiteitsfraude, en dan met name WhatsAppfraude, volgt op de tweede plek. Voorschotfraude, waaronder datingfraude en valse leningen waarbij mensen geld moeten 'voorschieten', maakt de top drie compleet.

Wat vorig jaar met name opviel was het hoge schadebedrag door beleggingsfraude. Het aantal slachtoffers van deze fraudevorm is lager dan de eerder genoemde fraudevormen, maar de schade was groot. Het ging om ruim 19 miljoen euro, een toename van 45 procent ten opzichte van 2020. Naast beleggingsfraude zorgden voorschotfraude en identiteitsfraude voor veel financiële schade.

De laatste maanden zag de Fraudehelpdesk een explosie aan meldingen over geautomatiseerde telefoontjes die van de politie of de Hoge Raad der Nederlanden afkomstig zouden zijn. Van de 1,5 miljoen mensen die de website van de Fraudehelpdesk bezochten, zochten er ongeveer 200.000 informatie over dit onderwerp. Wat betreft de genoemde fraudecijfers gaat het hier alleen om meldingen bij de Fraudehelpdesk. Cijfers van de politie zijn hierin niet meegenomen, waardoor de werkelijke schade mogelijk hoger ligt.

"Over het algemeen geldt: een gezond wantrouwen is cruciaal, dus blijf alert bij klikken op links, gegevens verstrekken en betalingen doen. Onthoud dat iedereen zich via internet en telefoon kan voordoen als een ander persoon of bedrijf. Maak daarom nooit geld over op basis van een tekstbericht of telefoontje, maar zorg dat je zeker weet met wie je te maken hebt", adviseert de Fraudehelpdesk.