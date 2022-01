Mozilla Firefox gaat bestanden voortaan automatisch downloaden

De aankomende versie van Mozilla Firefox, die over een week verschijnt, zal bestanden voortaan automatisch downloaden. Gebruikers krijgen na het aanklikken van een bestand geen melding meer met de vraag wat ze ermee willen doen. In plaats daarvan wordt het bestand standaard opgeslagen. Mozilla heeft nu meer informatie over deze aanpassing gegeven.

Op dit moment krijgen Firefox-gebruikers nog een melding te zien of ze het te downloaden bestand met een bepaalde applicatie willen openen, of willen opslaan. Met Firefox 97 zal het bestand automatisch worden gedownload, wat in het downloadvenster is te zien. Volgens Mozilla is het niet meer nodig om een dialoogvenster te tonen, aangezien downloads meestal een bewuste actie van de gebruiker zijn. "Het voor een tweede keer klikken om een download te starten is meestal onnodig", aldus de Firefox-ontwikkelaar.

Gebruikers kunnen de standaardinstelling wel aanpassen, zodat de browser alsnog vraagt wat er met het bestand moet worden gedaan. Ook is het mogelijk om de standaard downloadlocatie aan te passen of voor elke download een locatie op te geven. Firefox 97 verschijnt op 8 februari.