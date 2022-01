Minister wil niet oordelen over online gebiedsverbod burgemeester Utrecht

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid wil niet oordelen over een online gebiedsverbod dat de burgemeester van Utrecht oplegde aan een 17-jarige jongen die ervan wordt verdacht dat hij op sociale media opriep tot rellen in Utrecht. De jongen mag geen online uitlatingen meer doen die zouden kunnen leiden tot wanordelijkheden in de stad, zoals oproepen om de openbare orde te verstoren. Als hij dit toch doet moet hij een dwangsom van 2500 euro betalen.

D66 vroeg de minister om opheldering en wilde onder andere weten wat zij hiervan vindt. "Het is niet aan mij om te oordelen over het optreden van de burgemeester. Dat betreft een lokale aangelegenheid. De handhaving van de openbare orde is aan de burgemeester, die daarover verantwoording aflegt aan de gemeenteraad", antwoordt Yesilgöz.

De verdacht heeft bezwaar tegen het online gebiedsverbod gemaakt. "Zij zal haar besluit dus moeten heroverwegen en tegen een beslissing op bezwaar staat beroep open. Vervolgens is het aan de rechter om te oordelen over de inzet van een bevoegdheid door de burgemeester, indien er geprocedeerd wordt. Mij past dus een grote mate van terughoudendheid", voegt de minister toe.

D66-Kamerleden Van Ginneken en Sneller wilden ook weten hoe er precies toezicht wordt gehouden op het online gebiedsverbod en hoe deze wordt gehandhaafd. Ook vroegen ze op basis van welke wettelijke bevoegdheden het toezicht en deze handhaving plaatsvindt en of de minister deze bevoegdheden geschikt vindt. Volgens Yesilgöz is de handhaving van de openbare orde aan de burgemeester. Daarnaast gaat het hier om een bestuursrechtelijke maatregel en is er daarmee geen sprake van een veroordeelde. "Het is verder aan de rechter om te oordelen over de inzet van deze bevoegdheden", gaat de minister verder.

Van Ginneken en Sneller wilden ook duidelijkheid in hoeverre de burgemeester met een online gebiedsverbod binnen "de territoriale ondergrens" van haar bevoegdheden blijft. "Vooropstaat dat het niet aan mij is om de merites te beoordelen van het besluit van de burgemeester van Utrecht. Dat is aan haar (in bezwaar) en eventueel aan de gemeenteraad en de rechter", reageert de minister.

Yesilgöz wil zich ook niet uitlaten in hoeverre een online gebiedsverbod binnen de Grondwet past. De D66-Kamerleden hadden gevraagd of een online gebiedsverbod niet in strijd is met het censuurverbod van artikel 7 van de Grondwet. "Het is niet aan mij om deze concrete maatregel te toetsen tegen die bepalingen", laat de minister weten. Vorig jaar november heeft de burgemeester van Haarlem ook een online gebiedsverbod opgelegd, maar verdere details daarover kan Yesilgöz niet geven.