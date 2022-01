Duitse website veroordeeld voor doorgeven ip-adres bezoeker via Google Fonts

De samenleving is constant in beweging en vormt een steeds complexer geheel. Dreigingen en risico’s zijn hierbij ook voort-durend in ontwikkeling. Als senior adviseur fysieke beveiliging bij de Belastingdienst in Utrecht realiseer jij de juiste beveiligings-oplossingen, nu en in de toekomst. Zo draag je bij aan een veilige werkomgeving.