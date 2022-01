ABN Amro hoeft slachtoffer van Microsoft-fraude niet te vergoeden

ABN Amro hoeft een klant die via de Microsoft-fraude voor 44.000 euro werd bestolen niet te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant werd eind 2020 gebeld door twee oplichters die zich voordeden als de helpdesk van Microsoft. Ze stelden dat er problemen met de computer waren. Vervolgens wisten ze de klant zover te krijgen dat zij de oplichters toegang tot haar computer gaf.

De oplichters slaagden er ook in om de klant een betaling te laten verrichten. In het oordeel van het Kifid is onduidelijk of het om de echte bankwebsite gaat of een phishingsite. Ook werd de vrouw gevraagd om haar paspoort en rijbewijs voor de camera van haar computer te houden. Het telefoongesprek met de zogenaamde Microsoft-helpdesk duurde ongeveer een uur. Uiteindelijk werd er via drie transacties 44.000 euro van de rekening van de klant overgemaakt.

Na ontdekking van de fraude heeft de vrouw aangifte bij de politie gedaan. Begin vorig jaar verzocht ze ABN Amro om de schade te vergoeden. De bank weigerde dit. Daarop werd de zaak voorgelegd aan het Kifid. Volgens het klachteninstituut heeft de vrouw door het invullen van beveiligingscodes op een door de oplichters klaargezette website grof nalatig gehandeld met betrekking tot het naleven van de veiligheidsvoorschriften. "Het gevolg daarvan is dat zij zelf aansprakelijk is voor de transacties. Voor het toewijzen van de vordering bestaat geen grond", aldus het Kifid (pdf).