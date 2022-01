Belastingdienst wil verouderd ict-landschap met 900 applicaties moderniseren

De Belastingdienst wil het verouderde ict-landschap, dat onder andere uit 900 applicaties bestaat, dit jaar verder moderniseren. Dat laat staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer weten. Het onderhoud is onderdeel van het plan "Herstellen, Verbeteren, Borgen", waarmee de fiscus dit jaar is gestart.

Daarmee wil de Belastingdienst naar eigen zeggen de problemen oplossen in de manier waarop het is omgegaan met (persoons)registraties, risicomodellen en het gebruik van persoonsgegevens. "We bekijken of burgers mogelijk nadelige gevolgen hebben ondervonden van registratie van persoonsgegevens. Hierbij gaan we onder meer na hoe met gevoelige gegevens (zoals nationaliteit en strafrechtelijke en medische gegevens) is omgegaan in meer dan 900 applicaties", aldus het Jaarplan 2022 van de Belastingdienst (pdf).

De fiscus zegt dat het de afgelopen jaren hard heeft gewerkt om het achterstallig onderhoud in de ruim 900 applicaties en ruim 600 voorzieningen die het gebruikt terug te dringen, de zogeheten technische schuld. Het achterstallig onderhoud wordt door de Belastingdienst uitgedrukt in een 'percentage technische schuld' van alle applicaties. Dat was in 2018 nog 52 procent en in 2019 44 procent. Dit jaar heeft de Belastingdienst het doel om de technische schuld terug te brengen tot 30 procent.

"Het verminderen van de technische schuld is een blijvend aandachtspunt. Daarom krijgt dit een structurele plek in de onderhoudsplannen en life cycle management", laat het Jaarplan weten. Verder gaat de fiscus dit jaar aan de slag met het uit gebruik nemen van incourante voorzieningen en applicaties, met als doel het ict-landschap de komende jaren te moderniseren. Dit is een meerjarig traject.

Verder wil de fiscus dit jaar verder werken aan het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). "Een te overwinnen complicatie in het op orde brengen van de processen is dat we de benodigde kennis over AVG en informatiebeveiliging moeten versterken en dat de arbeidsmarkt voor dit specialisme erg krap is", aldus de Belastingdienst. Vorige maand herhaalde toenmalig staatssecretaris Vijlbrief van Financiën dat het nog jaren duurt voordat de fiscus aan de AVG voldoet.