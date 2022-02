Tor Project ontvangt recordbedrag tijdens jaarlijkse donatiecampagne

Het Tor Project heeft tijdens de laatste donatiecampagne die het organiseerde een recordbedrag van gebruikers ontvangen. Werd er tijdens de jaarlijkse donatiecampagne in 2020 nog een bedrag van 376.000 dollar opgehaald, vorig jaar ging het om 940.000 dollar. Met name het aantal donaties in cryptovaluta steeg explosief.

Het Tor Project, dat Tor Browser en het Tor-netwerk onderhoudt, is een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat. De organisatie wil minder afhankelijk worden van de donaties van de Amerikaanse overheid. In het fiscale jaar 2019 - 2020 ontving de organisatie 4,4 miljoen dollar. Daarvan was ruim 2,2 miljoen dollar afkomstig van de Amerikaanse overheid.

Met de jaarlijkse donatiecampagne probeert de organisatie geld onder gebruikers op te halen, hoewel die het hele jaar door kunnen doneren. "Dit jaar is onze boodschap eenvoudig", stelde Al Smith van het Tor Project bij de aankondiging van de donatiecampagne afgelopen oktober. "Privacy gaat over het beschermen van wat ons mens maakt: ons dagelijks gedrag, onze persoonlijkheid, onze angsten, onze relaties en onze kwetsbaarheden. Iedereen verdient privacy."

Tijdens de donatiecampagne van 2020 werd er 58.000 dollar in cryptovaluta gedoneerd. Vorig jaar was dat bijna 549.000 dollar, een stijging van 841 procent. Het ging met name om donaties in Bitcoin en Ethereum. Het geld van de donaties zal mede worden ingezet om het Tor-netwerk en Tor Browser bestendig te maken tegen overheidscensuur.