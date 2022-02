Duitse overheid geeft eerste digitaal veiligheidskeurmerk uit aan Mail.de

De Duitse overheid heeft voor het eerst een digitaal veiligheidskeurmerk uitgegeven waarmee wordt aangegeven dat de betreffende dienst of product aan bepaalde veiligheidseisen voldoet. Met het keurmerk wil het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, het eenvoudiger voor particulieren maken om de veiligheidskenmerken van it-producten vast te stellen.

Dit moet leiden tot beter geïnformeerde beslissingen bij de aanschaf van it-producten. Het keurmerk is voorzien van een link en qr-code die naar een specifieke productpagina op de website van het BSI wijzen. Op deze pagina staat informatie over securityfeatures die de fabrikant garandeert, zoals het verhelpen van bekende kwetsbaarheden, en relevante veiligheidsinformatie. De eerste vier keurmerken werden uitgegeven aan vier verschillende producten van de Duitse e-mailprovider Mail.de.

"Ik ben verheugd dat we het eerste it-beveiligingslabel hebben kunnen uitgeven", zegt Arne Schönbohm, hoofd van het BSI. "Het zorgt voor transparantie en keuze. Hiermee geven we een duidelijk signaal af aan de consumentenmarkt dat informatiebeveiliging een belangrijk argument is voor de beslissing om ict-producten aan te schaffen en te gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat we met het it-beveiligingslabel een flinke stap zetten naar meer veiligheid voor consumenten op internet!"