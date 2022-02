Microsoft Defender detecteert nu ook kwetsbaarheden in Android en iOS

Microsoft heeft een nieuwe feature uitgerold voor Defender for Endpoint, waardoor de beveiligingssoftware ook kwetsbaarheden in Android en iOS kan detecteren. Defender for Endpoint is een zakelijke beveiligingsoplossing van Microsoft die systemen op allerlei dreigingen controleert. De Windowsversie beschikte al over vulnerability management, waarmee organisaties inzicht krijgen in aanwezige kwetsbaarheden op systemen.

Deze feature is nu ook beschikbaar gemaakt in de Android- en iOS-versies, waarbij Defender kijkt naar kwetsbaarheden in beide mobiele platformen. In het geval van de Androidversie wordt daarbij ook gekeken naar beveiligingslekken in geïnstalleerde Android-apps. Deze feature zal later binnen de iOS-versie beschikbaar komen, zo laat Microsoft weten. Defender for Endpoint stond eerder nog bekend als Defender Advanced Threat Protection, maar kreeg in 2020 de huidige naam.