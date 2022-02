Ziggo hoeft waarschuwingsbrieven Brein niet door te sturen naar klanten

Ziggo hoeft waarschuwingsbrieven van stichting Brein niet door te sturen naar klanten, zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Brein wil dat internetproviders een waarschuwingsbrief naar hun klanten sturen, als Brein vaststelt dat die illegaal via BitTorrent downloaden en uploaden. In de brief waarschuwt Brein dat het gedrag van de klant strafbaar en schadelijk is.

De stichting denkt dat internetgebruikers hierdoor stoppen met het illegaal down- en uploaden. Op basis van eigen onderzoek claimt Brein te kunnen achterhalen welke ip-adressen illegaal via BitTorrent down- en uploaden. Het weet echter niet wat de naam en adresgegevens van de betreffende internetgebruiker zijn. Dat weet alleen de internetprovider van de gebruiker.

Brein wil dat internetproviders de gevonden ip-adressen koppelen aan de adresgegevens van de betreffende klanten en vervolgens de waarschuwingsbrief van Brein doorsturen. De meeste ip-adressen die Brein tijdens het onderzoek aantrof zijn van Ziggo-klanten. De stichting wil daarom dat de internetprovider de waarschuwingsbrieven doorstuurt. Ziggo maakt hier bezwaar tegen, omdat dit volgens de provider in strijd met de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is en het niet verplicht is om de brieven van Brein door te sturen.

Brein spande een kort geding aan om ervoor te zorgen dat Ziggo alsnog de waarschuwingsbrieven doorstuurt. Volgens de rechter kan Ziggo worden verplicht om de waarschuwingsbrieven door te sturen als dat niet in strijd is met de AVG en als zij onrechtmatig handelt door dit niet te doen. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de ip-adressen waarvan het illegale up- en downloaden is vastgesteld, strafrechtelijke persoonsgegevens zijn. Dat betekent dat er extra strenge AVG-eisen gelden.

Brein en Ziggo zijn in dit geval allebei verwerkingsverantwoordelijke en moeten daarom allebei aan alle regels van de AVG voldoen, zo stelt de rechter. Brein voldoet daaraan, maar Ziggo niet. De internetprovider heeft voor de betreffende verwerking namelijk een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig. Pas als zij die vergunning heeft, mag Ziggo de ip-adressen aan de naam en adresgegevens koppelen en de waarschuwingsbrieven van Brein doorsturen.

Doordat Ziggo de vergunning niet heeft kan de vordering van Brein niet worden toegewezen, zo oordeelde de rechter. Mocht Ziggo wel over de vergunning beschikken, dan zou het onrechtmatig handelen door de brieven niet door te sturen, zo legt de rechter verder uit. Doordat Brein in het ongelijk werd gesteld moet het de proceskosten van Ziggo betalen.