Inspectie: 112-meldkamers onvoldoende voorbereid op ransomware

De 112-meldkamers in Nederland zijn onvoldoende voorbereid op ransomware wat tot verstoringen kan leiden, zo stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid in een vandaag verschenen rapport. Voor mensen die 112 bellen is de meldkamer het eerste contact met de hulpdiensten van de brandweer, ambulance, politie en de Koninklijke Marechaussee. Andersom krijgen de hulpdiensten via de meldkamers informatie over een incident waarbij hun hulp wordt gevraagd.

Meldkamers spelen ook een cruciale rol bij rampenbestrijding, crisisbeheersing, opsporing en handhaving van de openbare orde. "Het is dan ook van belang dat zij onverminderd bereikbaar blijven en dat ze goed beschermd blijven tegen toenemende digitale aanvallen", aldus de Inspectie. Vanwege het toenemende aantal ransomware-aanvallen wilde de Inspectie weten of de meldkamers hier voldoende weerbaar tegen zijn. Hiervoor werd onderzocht hoe het risicomanagement op de informatiebeveiliging van de meldkamersystemen is ingericht en wordt toegepast.

De Inspectie oordeelt dat het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) nog onvoldoende in staat is om digitale risico's te signaleren en tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. "De Landelijke meldkamersamenwerking (LMS) is hierdoor onvoldoende weerbaar tegen de toenemende dreiging van verstoring. Dit is een risico voor de veiligheid van de meldkamersystemen en daarmee voor de continuïteit van de meldkamers als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland."

Vanwege de ernst van de situatie is volgens de Inspectie een strakke aansturing nodig. Zo moet het bestuur van de meldkamers de beveiliging van de meldkamersystemen gaan aansturen. Ook vraagt de Inspectie het ministerie van Justitie en Veiligheid om samen met de meldkamers goed te kijken naar de verantwoordelijkheden voor de meldkamersystemen, zodat de beveiliging in de praktijk beter uitvoerbaar wordt.