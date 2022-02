Papieren coronabewijs moet elke 90 dagen opnieuw worden afgedrukt

Basis:| 2x AstraZeneca || 2x Pfizer of 2x Moderna |

Booster:| Geen | 1x | 1x || Geen | 1x | 1x |

Weken |Maanden| booster | Pfizer | Moderna || booster | Pfizer | Moderna |

------+-------+---------+---------+---------++---------+---------+---------+

2- 4 | ca. 1 | 50 | 59 | 68 || 64 | 65 | 75 |

5- 9 | ca. 2 | 35 | 63 | 71 || 49 | 66 | 74 |

10-14 | ca. 3 | 30 | 53 | 62 || 30 | 57 | 64 |

15-19 | ca. 4 | 18 | 39 | 38 || 17 | 44 | 62? |

20-24 | ca. 5 | 5 | 30 | || 12 | 39 | |

25+| ca. 6+| -2 | | || 9 | | |

Als je al een papieren CTB hebt, en mogelijk zelfs als je dat vandaag nog aanmaakt, is dat geldig tot 1 april - ook als je niet geboosterd bent.Maar als je niet geboosterd bent en maanden geleden gevaccineerd, ben je nauwelijks of niet beschermd tegen besmet raken. En mocht je nog Delta oplopen en kwetsbaar en/of ouder dan 40 á 50 jaar zijn, dan ben je ook steeds minder beschermd tegen ernstig ziek worden. Gekopieerd uit mijn eerdere bijdrage in https://security.nl/posting/741573 Onderstaande tabellen heb ik afgeleid uit de grafieken in https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1050721/Vaccine-surveillance-report-week-4.pdf . Nb. ik hebde gegevens voorovergenomen. Uit die cijfers blijkt dat een CTB-geldigheidstermijn van 270 dagen voor een gevaccineerde (en, tot nader order, onbeperkt voor een geboosterde) persoon, absurd lang is.Nb. onderstaande getallen heb ik geschat uit de grafieken in genoemde PDF, en de onzekerheid-range van elk van de getallen laat ik weg (de kolom "maanden" heb ik juist toegevoegd). Dit is om een indruk te krijgen; check de PDF voor meer nauwkeurigheid en details. Voor Pfizer moet je Pfizer/BioNTech lezen.Het CTB is een farce. Sowieso maar vooral als we iedereen in korte tijd boosteren, want dan is over enkele maanden weer iedereen onbeschermd. Dat lijkt mij niet verstandig i.v.m. gelijktijdig ziekteverzuim en quarantaine van velen, en vooral van belang voor de zorg mocht Delta weer (of een nieuwe ziekmakende variant) de kop op steken.