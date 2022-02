Google Chrome gaat toegang tot batterijstatus vanaf http-sites blokkeren

In de volgende versie van Google Chrome is het niet langer meer mogelijk voor websites en webapplicaties om via http de batterijstatus van apparaten op te vragen. Via de Battery Status API kunnen webontwikkelaars onder andere zien hoe ver de batterij is opgeladen en of die op dat moment wordt opgeladen.

"Het is een krachtige feature die er al meer dan tien jaar is, en daardoor oorspronkelijk met andere veiligheidsbeperkingen is ontwikkeld", stelt Google. Het techbedrijf is bezig om krachtige features binnen de browser, zoals de batterijstatus, niet meer vanaf het onveilige http toegankelijk te maken. Naast de batterijstatus gaat het ook om bijvoorbeeld geolocatie, AppCache en of het apparaat ligt of staat.

Met de lancering van Chrome 99 zal de Battery Status API niet langer meer werken vanaf onveilige locaties, zoals http-pagina's of https-iframes op http-pagina's. Chrome 99 zou op 1 maart moeten uitkomen.