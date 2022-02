Vertraagde vluchten door ransomware-aanval op vrachtafhandelaar Swissport

Een ransomware-aanval op bagage- en vrachtafhandelaar Swissport heeft op allerlei luchthavens voor vertraagde vluchten gezorgd, zo meldt het Zwitserse Blick. Swissport laat via Twitter weten dat een deel van de it-infrastructuur door de aanval is getroffen. Hierdoor waren verschillende systemen voor onder andere het inplannen van personeel, vliegtuigen en vracht onbeschikbaar.

"We kunnen onze gronddiensten aan luchtvaartmaatschappijen blijven leveren, maar er kunnen wat vertragingen voordoen", aldus een woordvoerder. Hoelang de vertragingen zullen aanhouden is onbekend. "We doen alles om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen", laat de woordvoerder verder weten.

Volgens Blick hebben zich onder andere op de luchthavens van Moskou en Zurich vertragingen voorgedaan. Een woordvoerder van Zurich Airport laat tegenover Der Spiegel weten dat in totaal 22 vluchten vertraging tot wel twintig minuten opliepen.

Swissport is één van de grootste bedrijven op het gebied van luchtvrachtafhandeling en grondafhandelingsdiensten. Het telt meer dan 55.000 medewerkers wereldwijd en levert diensten aan ongeveer zevenhonderd luchtvaartmaatschappijen. Swissport is actief op 285 luchthavens in 45 landen. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven.