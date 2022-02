Mediabedrijf News Corp meldt cyberaanval door mogelijk statelijke actor

Mediabedrijf News Corp heeft in januari van dit jaar ontdekt dat het slachtoffer is geworden van een "persistente cyberaanval" waarbij data is gestolen. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat een buitenlandse overheid mogelijk bij de aanval betrokken is geweest. Verdere details zijn niet door het bedrijf gegeven.

News Corp meldde de aanval in een document voor de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Volgens het mediabedrijf heeft de aanval niet voor verstoringen gezorgd en is de aanval inmiddels onder controle. De kosten voor het onderzoek naar en herstel van de aanval zijn op dit moment nog onbekend.

Volgens The Wall Street Journal raakte de aanval verschillende onderdelen van News Corp, waaronder The Wall Street Journal zelf, de New York Post en Britse nieuwsmedia. Bij de aanval zouden e-mails en documenten van medewerkers zijn buitgemaakt, waaronder journalisten. News Corp heeft het personeel vandaag via e-mail over de aanval ingelicht. Daarin stelt het mediabedrijf dat het zich zal blijven inzetten om de eigen journalisten en bronnen te beschermen.

Securitybedrijf Mandiant, dat door News Corp is ingeschakeld om de aanval te onderzoeken, vermoedt dat de verantwoordelijke aanvallers een link met China hebben. Het doel zou dan ook spionage in belang van China zijn, aldus David Wong van Mandiant. De systemen met financiële data en abonneegegevens zouden niet zijn getroffen.