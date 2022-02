EFF: Apples monopolie met App Store maakt gebruikers niet veiliger

Het monopolie dat Apple met de App Store heeft, zowel wat betreft de betaalmogelijkheden en andere regels, alsmede de mogelijkheid om te bepalen wat gebruikers op hun iOS-toestellen installeren, maakt gebruikers niet veiliger, zo claimt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Die heeft zich in de rechtszaak tussen Apple en Epic Games bij de laatstgenoemde aangesloten en een brief naar het hooggerechtshof gestuurd.

Volgens Epic is Apples eis dat alle apps in de App Store gebruikmaken van Apples eigen betaalmethode in strijd met Amerikaanse antitrustwetgeving. Daarnaast stelt Apple dat gebruikers alleen apps via de App Store moeten kun installeren, om zo de privacy en veiligheid van gebruikers te beschermen. Vorig jaar oordeelde een Amerikaanse rechter dat Apples regels voor het verspreiden van apps gerechtvaardigd waren, omdat ze de privacy en security van gebruikers verbeteren.

De rechter stelde ook dat Apple geen monopolie heeft, omdat gebruikers een Androidtelefoon kunnen kiezen. Wel was Apple in overtreding van de mededingswetgeving. Zowel Apple als Epic gingen in beroep tegen de uitspraak. De EFF heeft een "amicus curiae brief" naar het hooggerechtshof gestuurd dat het beroep behandelt. Amicus curiae, wat staat voor 'vrienden van de rechtbank', betreft organisaties en personen die geen partij zijn in een zaak, maar gevraagd of ongevraagd hun mening of advies over een zaak aan de rechtbank geven.

Daarin stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging dat gebruikers zich niet bewust zijn van Apples beperkingen als ze een iPhone of iPad kopen, dat ze vastzitten aan de App Store en er allerlei beperkende regels voor app-ontwikkelaars gelden. "Zelfs als gebruikers Apples regels kennen wanneer ze een telefoon aanschaffen, kunnen ze niet weten in hoeverre de regels de kosten van apps en in-app aankopen verhogen, of hoe de regels innovatie belemmeren, of wanneer Apple besluit een app die gebruikers willen uit de App Store te gooien", zo stelt de EFF.

Verder schrijft de burgerrechtenbeweging dat het hof niet moet meegaan met Apples argumenten dat het controle moet hebben over de app-distributie om de veiligheid en privacy van gebruikers te beschermen. Zo noemt de EFF dat Apple juist allerlei apps verbiedt die gebruikers kunnen beschermen. Daarnaast zorgt meer concurrentie juist voor betere en veiligere producten.