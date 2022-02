Microsoft gaat macro's wegens ransomware standaard blokkeren in Office

Microsoft gaat wegens malware- en ransomware-aanvallen macro's standaard in Office blokkeren waarbij gebruikers ze niet meer via een enkele muisklik kunnen inschakelen. Macro's laten gebruikers verschillende taken automatiseren. Het is echter ook mogelijk om via een macro code op het systeem uit te voeren en bijvoorbeeld malware te downloaden en installeren. Hier maken criminelen op grote schaal gebruik van.

Veel grote ransomware-aanvallen, zoals die bij de Universiteit Maastricht, begonnen met een Office-document voorzien van een kwaadaardige macro. Om gebruikers te beschermen blokkeert Microsoft Office standaard het uitvoeren van macro's, maar gebruikers kunnen die met een enkele muisklik inschakelen. Vaak voegen aanvallers instructies voor het slachtoffer toe om macro's in te schakelen, bijvoorbeeld omdat dit nodig zou zijn om de inhoud van het document te bekijken.

Om te voorkomen dat aanvallers op deze manier nog malware en ransomware kunnen verspreiden gaat Microsoft vanaf april een aanpassing in Access, Excel, PowerPoint, Visio en Word doorvoeren, zo heeft het bedrijf aangekondigd. Bij Office-documenten afkomstig van het internet zullen macro's op zo'n manier worden geblokkeerd dat die niet meer eenvoudig zijn te inschakelen.

Office laat in dit geval een waarschuwing zien dat er sprake is van een beveiligingsrisico met een link naar een pagina die uitlegt waarom de macro is geblokkeerd. Op dit moment gebruikte Office bij de waarschuwing voor macro's nog de term "security warning". Dat zal straks "security risk" zijn. Ook is de kleur van de waarschuwing veranderd van geel naar rood. Gebruikers die macro's alsnog in het betreffende document willen inschakelen zullen hiervoor verschillende stappen moeten doorlopen.

In voorbereiding op deze grote aanpassing roept Microsoft systeembeheerders en it'ers op om samen te werken met de eigen bedrijfsonderdelen die van macro's gebruikmaken, zoals de financiële afdeling, en met softwareleveranciers die met macro's in Office-bestanden werken. De aanpassing zal als eerste vanaf april in de previewversie (2203) van Office 2021, 2019, 2016 en 2013 worden doorgevoerd. In juni volgt de standaardversie, gevolgd door de Enterprise-versies in juli, september en januari 2023.