Testlab: cryptomining door virusscanner kan computer beschadigen

Verschillende antiviruspakketten beschikken over een feature waardoor ze de computer van gebruikers voor cryptomining kunnen gebruiken, maar dit kan de hardware beschadigen, zo stelt testlab AV-Comparatives. Onlangs kwamen Avira en NortonLifeLock onder vuur te liggen vanwege het toevoegen van een cryptominer. Deze feature gebruikt de rekenkracht van het systeem voor het delven van Ethereum.

Gebruikers moeten de feature zelf inschakelen en betalen een commissie van vijftien procent van de gedolven cryptovaluta. AV-Comparatives, dat periodiek antivirussoftware test, verwacht niet dat cryptomining in de nabije toekosmt een primaire inkomstenbron voor NortonLifeLock of diens klanten zal worden. "Er is een kans dat zulke features populair zijn en onderdeel van veel verschillende antivirusproducten zullen worden", aldus het het testlab.

Volgens AV-Comparatives kunnen gebruikers niet veel via cryptomining verdienen, aangezien het delven van Ethereum erg lastig is geworden. Daarnaast kan cryptomining de computer beschadigen, waarschuwt het testlab. "Dit is niet de schuld van Norton of Avira", voegt het toe. Zo gebruikt NortonLifeLock de videokaart van het systeem voor cryptomining. "Wanneer een videokaart lange periodes wordt gebruikt genereert het zeer veel warmte en verslijt sneller dan bij een lichtere belasting. Cryptomining vormt een belasting voor je hardware en moet nauwlettend worden gemonitord", legt AV-Comparatives verder uit.