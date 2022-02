AIVD start bewustzijnscampagne over spionage via sociale media

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is vandaag een bewustzijnscampagne over spionage via sociale media gestart. Met "Check voor je connect" wil de geheime dienst gebruikers alert maken over hoe deze vorm van spionage werkt, wanneer men risico loopt en wat er kan worden gedaan wanneer een nepprofiel toenadering zoekt.

Volgens de AIVD is het gebruik van sociale media, zoals Facebook, Instagram of LinkedIn, één van de middelen die buitenlandse inlichtingendiensten inzetten voor het verkrijgen van politieke, bestuurlijke of economische informatie. "Het is een gewiekste spionagevorm die vaak onschuldig genoeg begint, maar uiteindelijk grote gevolgen kan hebben. Voor zowel de medewerker als de organisatie" zo stelt de inlichtingendienst.

De nepprofielen die buitenlandse inlichtingendiensten inzetten maken vaak gebruik van vleierij om contact te leggen en een vertrouwensband op te bouwen. Na het eerste contact via social media volgt vaak snel een uitnodiging om verder te communiceren via e-mail, Skype, Whatsapp, WeChat of Telegram. Na de eerste gesprekken komt er een uitnodiging voor een fysiek gesprek, waarbij stapsgewijs een vertrouwensband wordt opgebouwd.

De AIVD laat weten dat deze stappen elkaar in rap tempo kunnen opvolgen, maar er ook gevallen bekend zijn dat de persoon achter zo'n vals profiel maanden of zelfs jaren de tijd neemt om een band op te bouwen. In het geval van verdachte benaderingen adviseert de geheime dienst dit te melden bij de security officer of beveiligingsafdeling van de eigen organisatie.

"Het kan eigenlijk iedereen overkomen. Vooral mensen die werken voor een organisatie of kennisinstelling met toegang tot unieke of gevoelige informatie zijn kwetsbaar voor dit soort benaderingen", laat de dienst verder weten. Die stelt dat de campagne niet is bedoeld om gebruikers bang te maken voor het gebruik van social media, maar om hen bewust te maken van sommige risico's en hoe er het beste kan worden gehandeld bij een benadering door een nepprofiel.