Tientallen gemeenten gebruiken beveiligingscamera's Hikvision en Dahua

Tientallen Nederlandse gemeenten maken gebruik van beveiligingscamera's van de Chinese fabrikanten Hikvision en Dahua. Er zijn zorgen over spionage en betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen, zo melden Follow the Money en de NOS.

Follow the Money deed onder andere een zoekopdracht met zoekmachine Shodan en trof zo'n 36.000 beveiligingscamera's van Hikvision en Dahua met Nederlandse ip-adressen aan. Zo' achtduizend daarvan bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam telt er vierduizend. In Den Haag werden bijna vijftienhonderd camera's geteld. Uit navraag van de NOS blijkt dat de camera's van de Chinese fabrikanten door zeker 51 Nederlandse gemeenten worden gebruikt.

Er zijn echter zorgen over de veiligheid van de apparaten en of de Chinese overheid die zou kunnen gebruiken. "Als er nu geen achterdeurtje in de software zit, wil dat niet zeggen dat hij er niet in gestopt kan worden", aldus hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs. "Die zou de fabrikant bijvoorbeeld met een software-update kunnen toevoegen." De afgelopen jaren zijn er meerdere ernstige kwetsbaarheden in de camera's ontdekt.

Daarnaast zijn er zorgen over de betrokkenheid van de fabrikanten bij mensenrechtenschendingen. Vorig jaar werd Dahua geschrapt als lid van de Security Industry Association (SIA), een brancheorganisatie voor wereldwijde aanbieders van beveiligingsoplossingen. Hikvision zou het lidmaatschap zelf hebben opgezegd. De SIA gaf geen exacte reden, maar verwees naar de ethische code die het hanteert. Camera's van de fabrikanten zouden onder andere bij onderdrukking van de Oeigoeren in China worden ingezet, meldt Follow the Money.

In de Verenigde Staten is het gebruik van beveiligingscamera's van Dahua en Hikvision, alsmede Huawei, ZTE en Hytera, onder de National Defense Authorization Act (NDAA) verboden. In Den Haag hangen volgens de gemeente zeker 134 camera's, onder andere bij de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De NOS meldt dat inmiddels tien gemeentes besloten hebben de camera's uit te faseren of daar momenteel over nadenken.