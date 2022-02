QNAP adviseert uitschakelen SMBv1 op NAS-systemen wegens Samba-lek

QNAP heeft NAS-gebruikers vandaag opgeroepen om het SMBv1-protocol op NAS-systemen uit te schakelen en gasten geen toegang tot gedeelde mappen te geven. Aanleiding is een kritieke kwetsbaarheid in Samba waardoor een aanvaller op afstand willekeurige commando's op systemen kan uitvoeren.

Samba is een opensourceprogramma dat van het SMB-protocol gebruikmaakt en bijvoorbeeld Windows-machines met Unix-machines via zowel lokale netwerken als het internet laat communiceren. De eerste versie van het SMB-protocol dateert van 1983. Microsoft deed in 2020 nog een oproep om te stoppen met het gebruik van SMBv1. NAS-systemen van QNAP ondersteunen het protocol nog, wat in combinatie met de nu ontdekte kwetsbaarheid in Samba een risico is.

QNAP is nog bezig met een onderzoek naar het beveiligingslek en zegt zo snel mogelijk met beveiligingsupdates en verdere informatie te zullen komen. In de tussentijd wordt aangeraden om SMBv1 uit te schakelen en gasten geen toegang tot gedeelde mappen te geven. Dit is via het controlepaneel in te stellen.