Stichting wil duopolie Apple en Google met alternatief privacy-OS doorbreken

Zo'n 99 procent van de smartphones draait op een besturingssysteem van Apple of Google, maar als het aan de UBPorts Foundation ligt komt hier verandering in. De Duitse non-profitstichting wil met een alternatief mobiel besturingssysteem het duopolie van de Amerikaanse techreuzen doorbreken.

"We leven in een wereld die in rap tempo één van onze kernwaarden afneemt: keuzevrijheid. Vrijheid bestaat niet zonder echte keuze. Dit geldt met name voor het deel dat een steeds grotere rol in ons leven speelt, onze mobiele telefoons. Wat houdt vrijheid in wanneer er niets te kiezen valt?", stelt de stichting de vraag.

Als alternatief voor Android en iOS biedt UBPorts het op Linux-gebaseerde besturingssysteem Ubuntu Touch aan. Dat stelt volgens de ontwikkelaars privacy centraal en legt de controle bij de gebruiker. Zo maken de apps voor het besturingssysteem geen profiel van gebruikers en verzamelen ook geen data voor marketingdoeleinden.

Ubuntu Touch ondersteunt momenteel zestig verschillende modellen telefoons. Er is onder andere een samenwerking met de Duitse telefoonfabrikant Volla die het systeem standaard installeert. De appstore van het besturingssysteem telt inmiddels twaalfhonderd apps. UBPorts Foundation wil het aantal smartphones waarop Ubuntu Touch standaard draait de komende tijd verder uitbreiden. Het doel is om in 2026 neen "substantieel aantal" wereldwijde gebruikers te hebben.