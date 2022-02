WhatsApp-gebruikers kunnen betaalverzoeken via Appjelinkje checken

Om WhatsApp-gebruikers tegen fraude te beschermen is er een nieuwe dienst gelanceerd die de geldigheid van betaalverzoeken controleert. Gebruikers worden via Appjelinkje gewaarschuwd of het om een legitieme betaallink gaat of een phishingsite en wie de begunstigde van het betaalverzoek is.

Criminelen maken nog altijd veel slachtoffers via dergelijke betaalverzoeken, ook wel Tikkiefraude genoemd. Slachtoffers worden vaak via Marktplaats benaderd. Criminelen doen zich hierbij voor als potentiële koper en vragen het slachtoffer om één cent over te maken. Dit zou nodig zijn om de verkoper te identificeren. De doorgestuurde betaallink wijst in werkelijkheid naar een phishingsite.

Via Appjelinkje is het mogelijk om via WhatsApp ontvangen betaalverzoeken te laten checken. Zo weten gebruikers of ze met phishing te maken hebben en wordt ook getoond wie de begunstigde is. Dit kan helpen bij het voorkomen van WhatsAppfraude, waarbij oplichters zich bijvoorbeeld voordoen als familie of een bekende.

Gegevens

"De gegevens die ook maar een klein beetje gevoelig kunnen zijn, worden automatisch van onze server verwijderd binnen twee weken", zo laat Checkjelinkje, het bedrijf achter Appjelinkje, op de eigen website weten. In een reactie tegenover Security.NL vertelt het bedrijf dat het samenwerkt met een partner om de dienst aan te bieden, aangezien het niet mogelijk is rechtstreeks aan te sluiten op WhatsApp.

"Deze partij heeft toegang tot de inhoud van de WhatsApp-berichten die je ons stuurt. Om je privacy te waarborgen hebben we met hen een verwerkersovereenkomst gesloten die in lijn is met ons privacybeleid en met de AVG. Onze partner is daarnaast ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd en neemt alle mogelijke maatregelen om je gegevens te beschermen. Links die worden gecheckt worden na twee weken verwijderd", aldus een woordvoerder.

Die voegt toe dat er maar een paar persoonsgegevens worden verwerkt, zoals ip-adres en informatie over de browser. "Die gegevens slaan we voor maximaal drie maanden op. Dat doen we om misbruik op onze diensten te voorkomen. Om te controleren of de link die je checkt veilig is versturen we deze naar Google Safe Browsing. Dat doen we zonder enige persoonsgegevens van je mee te sturen. We geven dus niet je ip-adres of browserinformatie door aan Google."

Checkjelinkje is tevens aanbieder van het gelijknamige Checkjelinkje.nl dat de begunstigde van betaalverzoeken laat zien. Checkjelinkje wordt onder andere door de politie, Consumentenbond en Betaalvereniging Nederland aangeraden.