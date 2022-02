Minister: verplichte snelheidsbegrenzer nieuwe auto's slaat geen data op

De snelheidsbegrenzer die vanaf juli dit jaar in nieuwe auto's verplicht is slaat geen data op en is ook niet door verzekeraars te gebruiken voor het berekenen van de premie, zo laat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten. De Intelligent Speed Assistant (ISA) waarschuwt bestuurders wanneer ze de maximumsnelheid overschrijden. Dit zou mogelijk duizenden doden per jaar voorkomen.

Verschillende organisaties hebben in de media kritiek op het systeem geuit. Aanleiding voor de PVV om Kamervragen te stellen. Zo wilde PVV-Kamerlid Madlener onder andere weten wat de privacygevolgen van het nieuwe systeem zijn en wie de voertuigdata ontvangt. "Voor de Snelheidsassistent geldt dat er geen data worden opgeslagen. De snelheid van het voertuig wordt vergeleken met de snelheid die je volgens de assistent daar mag rijden. Er is geen derde partij die data krijgt en er wordt niks opgeslagen in het voertuig", reageert Harbers.

De minister merkt op dat het systeem standaard bij het starten van de auto staat ingeschakeld, maar bestuurders de snelheidsbegrenzer kunnen uitschakelen. Madlener vroeg Harbers ook of verzekeraars straks hun premie op de verzamelde data kunnen baseren en of dat een wenselijke situatie is. Volgens de minister is dat op basis van het ISA-systeem niet mogelijk. Wel zijn er verzekeraars die het rijgedrag via een dongel monitoren, maar dit is iets waar verzekerden zelf voor kiezen.

Event Data Recorder

Naast het ISA-systeem zal ook de vent Data Recorder (EDR) in Europa worden ingevoerd. Dit systeem slaat geen gps-data of andere identificeren gegevens van de auto op, wel technische zaken zoals snelheid, remkracht, activering van de airbags en toestand van de veiligheidssystemen bij een botsing, stelt de minister. De geanonimiseerde EDR-gegevens zullen worden gebruikt voor ongevallenonderzoek en -analyse.

De EDR is niet uit te schakelen omdat deze volgens Harbers bijdraagt aan het kunnen uitvoeren van ongevalsanalyses of verkeersveiligheidsanalyses. Zowel de ISA en EDR moeten aan de GDPR-privacywetgeving voldoen, voegt de minister toe.