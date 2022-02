Chrome laat gebruikers opmerkingen aan opgeslagen wachtwoorden toevoegen

Google test op dit moment een nieuwe optie die het mogelijk voor Chrome-gebruikers maakt om opmerkingen aan opgeslagen wachtwoorden in de wachtwoordmanager toe te voegen. Dat ontdekte een lezer van Reddit. Enige tijd geleden introduceerde Google al de mogelijkheid om handmatig wachtwoorden aan de wachtwoordmanager toe te voegen.

Door de nieuwe optie kunnen gebruikers opgeslagen wachtwoorden van allerlei opmerkingen voorzien, zoals wanneer het wachtwoord is opgeslagen of aanvullende informatie over de betreffende website of account. De feature is nu beschikbaar in Chrome Canary versie 101. Het gaat hier om een vroege testversie van de browser. De uiteindelijke release van Chrome 101 staat voor eind april of begin mei gepland.