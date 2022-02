EU-voorstel verplicht clouddiensten om data uitwisselbaar te maken

De Europese Commissie heeft vandaag de Data Act aangekondigd, een voorstel dat gebruikers meer controle over hun data moet geven en onder andere clouddiensten verplicht om data uitwisselbaar te maken. Dit moet het eenvoudiger maken om van de ene naar de andere aanbieder over te stappen.

Volgens Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, en het kabinet, is het EU-voorstel een belangrijke stap om de data-economie als geheel beter te laten werken en mensen meer controle te geven. Zo verduidelijkt de Data Act wie toegang tot data heeft en kan delen, en onder welke voorwaarden. Ook biedt het juridische garanties en moet het barrières bij het uitwisselen van data verwijderen.

Zo moeten clouddiensten ervoor gaan zorgen dat de data en applicaties in hun diensten uitwisselbaar worden en dat diensten onderling ook kunnen communiceren. Dit moet het eenvoudiger voor gebruikers maken om over te stappen en verschillende diensten naast elkaar te gebruiken.

Daarnaast moeten gebruikers en bedrijven de data die ze bij het gebruik van een product of dienst genereren zelf kunnen gebruiken of aan een derde partij geven. Het gaat bijvoorbeeld om autodata die een autobezitter deelt met een onafhankelijke monteur voor een reparatie of controle. Of een boerenbedrijf dat data uit een slimme tractor zelf gebruikt of koppelt aan andere apparaten en diensten. Dit moet voor een beter werkende open data-economie gaan zorgen.

Verder moet de wetgeving ervoor zorgen dat eventueel gebruik van private data door de publieke sector zo wordt georganiseerd dat de belangen, verplichtingen en rechten van alle betrokkenen worden gerespecteerd. Toegang tot private data kan in specifieke gevallen in publiek belang zijn, bijvoorbeeld data die het CBS gebruikt voor zijn statistieken. De rechtsbasis voor toegang tot private data moet voldoende afgebakend, doelmatig en proportioneel zijn. De Data Act kan hier verder aan bijdragen.

De verantwoordelijke ministers, waaronder namens Nederland Micky Adriaansens van Economische Zaken, bespreken de komende maanden de Data Act in de EU Telecomraad. Na akkoord in deze Raad en in het Europees Parlement zal de Data Act wetgeving worden.