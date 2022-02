Rechter veroordeelt bedrijf dat zonder toestemming gesprek werknemer opnam

Een autobedrijf uit Moordrecht dat zonder toestemming een telefoongesprek van een werknemer opnam heeft hiermee de AVG overtreden en de privacy van de medewerker geschonden, zo heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld. De medewerker werkte als verkoopadviseur bij het autobedrijf.

Vorig jaar september raakte de verhouding tussen het bedrijf en de werknemer door privéomstandigheden bekoeld. Iets waarvan het bedrijf op de hoogte was. In deze tijd ontving de medewerker twee officiële waarschuwingen. Eind september werd de werknemer op staande voet ontslagen omdat hij zijn eigen auto buiten het autobedrijf om vanuit zijn eigen handel zou hebben aangeboden aan een klant van het autobedrijf.

Dit zou blijken uit een telefoongesprek dat de klant met de werknemer had gevoerd en door het autobedrijf was opgenomen. Het opgenomen gesprek werd halverwege oktober pas aan de medewerker ter beschikking gesteld. Volgens de rechter heeft het autobedrijf geen fatsoenlijk hoor en wederhoor toegepast en geen rekening gehouden met met de persoonlijke omstandigheden waarin de werknemer zich toentertijd in bevond.

De medewerker wist daarnaast niet dat het autobedrijf zijn telefoongesprekken opnam en had hier ook geen toestemming voor gegeven. Volgens de rechter heeft het autobedrijf door het maken van deze opnamen de privacyrechten van de medewerker op "grove wijze" geschonden en verwijtbaar gehandeld. "Een werkgever heeft uitsluitend het recht om opnames te maken van door zijn werknemers gevoerde telefoongesprekken, voor zover hij voldoet aan alle door de AVG gestelde voorwaarden. Volgens die voorwaarden is uitgangspunt dat het maken van geluidopnames noodzakelijk en proportioneel moet zijn", stelde de rechter.

In dit geval was daar geen sprake van. Het ontslag op staande voet was dan ook onterecht. De rechter veroordeelde het autobedrijf tot het betalen van het loon sinds het ontslag in september en wees een transitievergoeding toe van 3300 euro. Ook moet het bedrijf de proceskosten betalen.