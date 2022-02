ACM onderzoekt Ziggo wegens niet volledig vrije modemkeuze

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat een onderzoek naar Ziggo starten omdat de provider niet overal een vrije modemkeuze biedt. Sinds 28 januari van dit jaar moeten particulieren en bedrijven in Nederland hun eigen modem en/of router kunnen aansluiten, maar in delen van het netwerk van Ziggo is dat nog niet mogelijk.

"Om vrije modem keuze mogelijk te maken zijn lokale aanpassingen nodig aan ons netwerk. Helaas kunnen we niet in één keer tegelijk alle lokale netwerkelementen kunnen omzetten. We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk ook in jouw buurt het netwerk aan te passen. Wij zijn in nauw contact met de ACM en houden ze voortdurend op de hoogte van de voortgang", zo laat Ziggo op de eigen website weten.

Volgens de ACM is keuzevrijheid belangrijk voor gebruikers, omdat het innovatie en concurrentie op de markt voor eindapparaten stimuleert. "Bovendien is de drempel voor consumenten om naar een andere internetaanbieder over te stappen lager wanneer ze hun eigen modem kunnen blijven gebruiken", zegt ACM-bestuurslid. De toezichthouder gaat nu kijken of handhavend optreden tegen Ziggo noodzakelijk en effectief is in dit verband.

Verder zal de ACM nagaan of de gegeven specificaties voor fabrikanten voldoende zijn om routers en modems zo aan te passen dat gebruikers die in gebruik kunnen nemen. Welke informatie internetproviders daarover moeten publiceren staat uitgelegd in de beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten die eind januari is ingegaan.