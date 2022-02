Microsoft: bestanden kunnen bij Windows-reset achterblijven op systeem

Bij het resetten van een Windowssysteem kunnen bestanden achterblijven, ook al hebben gebruikers ervoor gekozen om alles te verwijderen, zo laat Microsoft weten. Windows biedt een "Reset this PC" optie waarbij het mogelijk is om persoonlijke bestanden te houden of alles bij de reset te verwijderen.

In het geval van de "Remove everything" optie kunnen er toch bestanden achterblijven. Het probleem doet zich voor bij mappen die zogeheten "Reparse data" bevatten. Een bestand of directory kan een reparse point bevatten, wat een verzameling van gebruikers-gedefinieerde data is. Wanneer een applicatie een reparse point aanmaakt, slaat het deze data op, plus een reparse tag, die de opgeslagen data identificeert.

Bij zowel een handmatige als een remote reset van een Windowssysteem blijven bestanden in mappen met reparse data achter. Het probleem speelt onder andere bij OneDrive en OneDrive for Busines. Ondanks de reset blijven daardoor gedownloade of lokaal gesynchroniseerde gewoon op het systeem staan.

Microsoft zegt aan een oplossing te werken en zal wanneer beschikbaar meer informatie verstrekken. In het geval van OneDrive wordt als tijdelijke maatregel aangeraden om OneDrive voor de reset van het systeem te unlinken. Het probleem speelt bij zowel Windows 10 als Windows 11. Vorige week waarschuwde Microsoft MVP Rudy Ooms al dat bij een Windows-reset bestanden in de Windows.old-map achterblijven.