Overheid nog niet volledig bereikbaar via IPv6 maar speciaal IPv6-team stopt

De hele overheid had eigenlijk vanaf 1 januari dit jaar via IPv6 bereikbaar moeten zijn, maar dat is nog altijd niet het geval. Toch stopt een speciaal team dat hierbij moest helpen. Dat laat Forum Standaardisatie weten. Eind 2019 was IPv6TeamOverheidNL één van de initiatiefnemers om de gehele overheid eind 2021 via IPv6 bereikbaar te maken.

Voor de herhaaldelijk gemeten verzameling van 559 overheidsdomeinnamen is het beeld dat nu ruim 89 procent van de websites en 61 procent van de e-mailservers bereikbaar zijn via IPv6. In maart 2019 was dat nog respectievelijk 48 procent en 17 procent. "De Nederlandse overheid neemt inmiddels in vergelijking met andere landen in Europa een vooraanstaande positie in qua IPv6-adoptie", zo stelt Forum Standaardisatie.

De organisatie roept achterblijvers op in beweging te komen. "Hoewel het gebruik van IPv6 flink is toegenomen, is het streefbeeld om de hele overheid vanaf eind 2021 via IPv6 bereikbaar te maken nog niet gehaald en zijn verdere acties vanuit achterblijvende overheidsorganisaties noodzakelijk", aldus het Forum Standaardisatie.

Het Forum Standaardisatie bestaat uit deskundigen afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. Het stimuleert het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum onderhoudt ook de lijst met verplichte open standaarden voor de publieke sector en monitort de adoptie en naleving van het open standaardenbeleid.